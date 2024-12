"Allegri pronto per tornare in panchina": clamoroso, ecco la sua prossima squadra

04 dicembre 2024 a

a

a

Massimiliano Allegri e la Premier, un matrimonio che presto potrebbe sbocciare. L’allenatore toscano, infatti, è stato accostato a diversi club dopo il polemico addio alla Juventus. Negli ultimi mesi si è parlato di diversi club, ma ora dall’Inghilterra si parla di un concreto interesse del West Ham per il ruolo di allenatore-manager del club.

Secondo il Guardian, gli Hammers lo vogliono al posto di Julen Lopetegui, uno degli obiettivi per la panchina del Milan in estate, dato che l’allenatore spagnolo non ha una posizione salda, nonostante il West Ham sia un club piuttosto contrario ai cambi in panchina durante la stagione.

"Questo mi preoccupa": la risposta di Fonseca a Pellegatti sconcerta i tifosi del Milan

In alternativa ad Allegri, il nome che piace è quello di Sergio Conceição, che ha lasciato il Porto la scorsa estate dopo averlo guidato a tre titoli nazionali e due volte ai quarti di finale della Champions League. Anche per Conceição il Milan ha pensato in estate, prima di virare sul connazionale Fonseca. Non ci sarebbe stato ancora un contatto diretto con l'ex calciatore di Lazio, Inter e Parma, ma il suo profilo è quello che piace di più al club di Londra secondo il tabloid inglese. La terza possibilità è quella di Graham Potter, che potrebbe entrare sul taccuino degli Hammers. Oppure Edin Terzic, ex Borussia Dortumund, ma più indietro rispetto agli altri nomi.