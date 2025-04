Milan, Igli Tare porta anche Allegri: scenari clamorosi

Il Milan sembra intenzionato a ingaggiare Igli Tare come direttore sportivo - il condizionale è d’obbligo quando si parla dei rossoneri - per avviare i lavori prima di luglio, ma questa volontà si scontra con l’orgoglio dello stesso Tare che non vuole essere scelto solo perché è l’unico della lista libero da un contratto e quindi disponibile subito: vuole giustamente essere ingaggiato con convinzione e avere i poteri che un direttore sportivo dovrebbe avere. Dunque il Milan sta virando verso Tare per accorciare i tempi ma è comunque in ritardo: ad aprile inoltrato, un ds dovrebbe essere già operativo, soprattutto se c’è da ricostruire un patrimonio. E poi Tare era già stato scelto mesi fa, solo che la scelta l’aveva compiuta Ibrahimovic in solitaria, proponendo l’albanese direttamente a Cardinale, ma secondo Furlani non ne aveva titolo essendo consulente di Red Bird e non amministratore delegato del Milan. E allora Furlani è andato fisicamente- a New York a riprendersi ciò che era suo.

Lì è iniziato il ping-pong. Dal «no, grazie» di Berta che ha preferito l’Arsenal al “sì” di Paratici rettificato quando ci si è resi conto che non era il caso, fino al capire se D’Amico, Sartori e Manna erano disponibili a lasciare rispettivamente l’Atalanta, il Bologna e il Napoli (no, non lo erano) e infine al rispolverare Tare proposto da Ibrahimovic mesi fa. Un bel giro per tornare al punto di partenza? Di certo non il modo migliore di approcciare un nuovo dirigente, ma tant’è. Il Milan è fortunato che Tare conservi l’intenzione di esserne direttore sportivo, altrimenti non si sarebbe sottoposto a un colloquio di quattro ore.