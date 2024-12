Nick Kyrgios, siamo al delirio totale: "Quindi sono il giocatore migliore in assoluto"

05 dicembre 2024 a

Non la smette proprio di parlare. Nick Kyrgios è fatto un po’ così, e parlando a ‘Lets Trot Show’ ha sottolineato quelle che sarebbero a suo dire le sue qualità tennistiche: “Non so se qualcuno nella storia del tennis abbia raggiunto la finale di Wimbledon senza un allenatore — ha detto —. Quindi sono il giocatore con più intelligenza tennistica in assoluto”. A suo dire, nell’intervista, ha sostenuto di avere il miglior servizio in assoluto, mentre ha scelto Djokovic come il miglior rovescio, Roger Federer per lo slice, Alex De Minaur per la velocità e Nadal per il dritto e la condizione fisica.

Nella scelta dei migliori avversari, come si poteva prevedere, non è stato incluso Jannik Sinner (ma nemmeno Carlos Alcaraz), tanto criticato da Kyrgios sul caso Clostebol. Tanto che nelle scorse ore è tornato all’attacco commentando un tweet di un utente che si augurava, in maniera ironica, che Clostebol e trimetazidina diventassero legali per tutti i tennisti a partire dal 2025. Un chiaro attacco a Jannik e anche alla Swiatek: “No grazie — il pensiero dell’australiano —, sarebbe meglio non ci fossero persone che imbrogliano e si possono così guardare allo specchio sapendo di vincere senza stron**te”.

Un altro tifoso su X ha poi tirato in ballo anche Andy Roddick, insinuando che pure lui faceva uso di una “crema magica” per aumentare le prestazioni. E così Kyrgios ha risposto con poche parole, ma inequivocabili: “Molto probabilmente…”. Nick contro tutto e tutti.