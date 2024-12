Nick Kyrgios tocca il fondo nel suo delirio contro Sinner: "Non ho fallito alcun test"

05 dicembre 2024 a

a

a

Ormai non c'è giorno che Nick Kyrgios attacchi Jannik Sinner. L'australiano, dopo un lungo periodo lontano dai campi di gioco, si sta riprendendo dai brutti infortuni. L'obiettivo dichiarato è tornare a essere competitivo. Il motivo? Battere il suo nemico numero uno: il nostro campione azzurro. Ma per ora tra i due non c'è partita. Così il 29enne si limita a sfogarsi a colpi di tweet e frecciatine velenose.

"È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento. Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping". Così Nick Kyrgios in un post su X. Con questo messaggio, l'australiano ha voluto attaccare sia il numero uno al mondo sia Iga Swiatek, anche lei risultata positiva a un test antidoping. Resta il fatto però che il 29enne non gioca una partita ufficiale da giugno del 2023, quando venne sconfitto dal cinese Yibing Wu a Stoccarda.

"Quindi sono il giocatore migliore in assoluto": Nick Kyrgios, siamo al delirio totale

Ma sotto il suo tweet tantissimi utenti hanno massacrato l'australiano. "Non riesci a superare il fatto che la tua ex ragazza è molto più felice e al sicuro ora che sta con Sinner? - ha commentato Dianora su X - Dai un po' di tregua amico". "Non vedo l'ora di vederti perdere al primo turno, piccolo giocatore, piccola persona", il messaggio di Luca.