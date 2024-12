Denis Shapovalov, insulto a Jannik Sinner e al nostro Paese: "Solo con gli italiani e per colpa di Sinner"

05 dicembre 2024 a

Nel bel mezzo delle meritate vacanze per Jannik Sinner e tutti gli altri tennisti, Denis Shapovalov si è reso protagonista di un video pubblicato sui social che è destinato a far discutere. Il canadese, insieme ai suoi amici e colleghi Kokkanis e Thiem, si è lanciato in un'offensiva contro Jannik Sinner e i tifosi italiani. Il motivo? Il solito caso doping in cui il numero uno al mondo è coinvolto da qualche mese. "I giocatori non vengono trattati allo stesso modo - ha detto il canadese -, in ogni caso lo gestiscono in modo diverso".

Dopo le parole contro Sinner, Denis Shapovalov è stato preso di mira dai tifosi italiani. "Mi sento come se sui social non possa esprimere opinioni senza che le persone si scaglino contro di me - ha spiegato il tennista canadese -. Sembra che le persone semplicemente odino tutto e si scaglino contro tutti. Questa cosa mi è successa con i fan italiani quando ho fatto un commento sul caso Sinner".

"Non ho nulla contro Jannik - ha proseguito il canadese -, io intendevo che il giudizio dovrebbe essere lo stesso per tutti i giocatori. Ma a tanti tifosi italiani - ha poi concluso - piace considerarmi come un matto".