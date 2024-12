Anna Kalinskaya e Sinner, "dove spero di passare il Natale": parole sconcertanti

07 dicembre 2024 a

Archiviata una stagione d'oro, Jannik Sinner sta già pensando al Natale. Nel 2024, l'azzurro è diventato il numero uno della classifica Atp e si è portato a casa anche due grandi Slam: l'Australian Open e lo Us Open. Oltre alla seconda Coppa Davis consecutiva conquistata insieme ai suoi compagni di Nazionale. Da qualche settimana, l'altoatesino si sta godendo alcuni giorni di meritato riposo. Anche si in tanti sostengono che stia cercando in tutti i modi di risolvere la crisi con la fidanzata Anna Kalinskaya.

Non solo trionfi e traguardi. Il 2024 di Sinner è stato segnato dalla notizia della sua positività al test anti-doping di Indian Wells. Ma anche dai "dolori del giovane Jannik" con la tennista russa. Lei, infatti, non lo ha seguito né alle Atp Finals di Torino né tanto meno a Malaga per la Coppa Davis. Ha preferito trascorrere qualche giorno a Miami, per distrarsi un po' con le sue amiche. E, stando a quando si è vociferato, sembra proprio che il numero uno al mondo l'abbia raggiunta per fare pace. Ma trascorreranno il Natale insieme? Probabilmente no.

"Il Natale è un momento molto speciale, molto tranquillo - ha spiegato Sinner in un'intervista rilasciata a LaPresse -. Lo festeggiamo sempre in famiglia. È un momento molto molto bello. Quest'anno ancora non so dove sarò. Però sicuramente mi piacerebbe essere a casa con i miei genitori. Nel 2025, nel futuro non si sa mai cosa ci dice o quello che succederà. Però mi auguro e soprattutto le persone intorno a me che viviamo un anno sereno, un anno con tanti miglioramenti, un anno di tantissime cose positive. Non lo auguro solo a me stesso, ma anche a tutti gli altri atleti e soprattutto - ha concluso - alle persone che ho intorno a me tutti i giorni".