Edoardo Bove, la Fiorentina vince e Cataldi commuove l'Italia: le sue parole dopo il gol

Il gol che vale l'ottava vittoria di fila e una dedica commovente all'amico e compagno di squadra Edoardo Bove. La Fiorentina batte 1-0 il Cagliari nella prima gara di campionato dopo il malore che ha colpito il centrocampista romano domenica scorsa nella gara contro l'Inter, rinviata: decide una gran botta all'incrocio di Cataldi al 24' del primo tempo.

Continua così la corsa della Viola, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con l'Empoli in settimana. Grazie a questi tre punti la squadra di Palladino aggancia proprio l'Inter a quota 31 punti al terzo posto in Serie A, mentre i sardi restano fermi a 14.

Dopo la rete, emozionante la corsa di Cataldi verso la telecamera: l'ex Lazio sorridente indica il numero 4 con le dita della mano e ripete "te l'avevo detto, te l'avevo detto". Una dedica a Bove, ancora ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze. Parole che hanno commosso anche il presidente viola Rocco Commisso, che nel post gara ha parlato con Cataldi complimentandosi per il gol e per la bellissima dedica. Il patron gigliato ha voluto fare i complimenti anche a mister Palladino e a tutta la squadra. Commisso si è detto contento per la vittoria e per il record storico di 8 vittorie eguagliato oggi. "Adesso testa alla Conference e poi al Bologna", ha concluso Commisso nel suo messaggio alla squadra.

"Venivamo da una settimana molto particolare e quindi questa vittoria è molto importante. Questo è il successo del gruppo, reagendo all'eliminazione alla Coppa Italia alla quale tenevamo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e l'unico errore è stato non chiuderla. Nel secondo più che per merito del Cagliari, per tanti errori tecnici, abbiamo concesso maggior campo ai nostri avversari. Dedichiamo la vittoria a Bove, mi sono emozionato alla dedica fattagli da Cataldi dopo il gol", ha detto il tecnico viola Raffaele Palladino al termine del successo sul Cagliari. "Kean è partito dalla panchina visto i tanti impegni di questa fase e in virtù della tanta stanchezza mentale - ha aggiunto Palladino -. Kouame ha fatto una grande partita, così come Ikonè. I quattro attaccanti hanno fatto un grande lavoro, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' ma era importante portare a casa la vittoria".