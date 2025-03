Atalanta, la Fiorentina supera la Dea 1 a 0: in gol il solito Moise Kean

La Fiorentina non molla, piega 1-0 l'Atalanta al Franchi e tiene vive le speranze di qualificazione alle prossime coppe europee. La Dea, invece, vede probabilmente sfumare definitivamente il sogno Scudetto. Gara decisa dal gol numero 16 in campionato di Kean, la squadra di Palladino aggancia momentaneamente la Lazio al settimo posto con 51 punti a -5 dal Bologna quarto e a una sola lunghezza dalla Roma sesta.

L'Atalanta, invece, resta ferma a quota 58 punti a -6 dall'Inter impegnata più tardi contro l'Udinese, ma soprattutto deve ora iniziare a guardarsi le spalle visto che Bologna e Juve sono rispettivamente a 2 e 3 lunghezze.Nella Fiorentina confermato il tandem d'attacco formato da Gudmundsson e Kean, nell'Atalanta Gasperini recupera in extremis Retegui dall'inizio. Primo tempo molto equilibrato e che si sblocca solo nel finale grazie al solito Kean che ruba un pallone a metà campo e si invola da solo verso la porta battendo Carnesecchi. Le due squadre giocano a ritmi alti e nella ripresa fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. I viola sfiorano il raddoppio subito con Fagioli, Carnesecchi si salva. È poi De Ketelaere ad avere la chance per il pareggio dell'Atalanta, ma servito in area da Pasalic calcia a fil di palo.