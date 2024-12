Kalinskaya, gelo totale: altro schiaffo a Sinner, cos'è successo dopo questa foto

08 dicembre 2024 a

a

a

Non c'è pace per Jannik Sinner. L'altoatesino numero 1 del ranking Atp oggi è volato ad Abu Dhabi, ospite d'onore dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione.

L'altoatesino ha conquistato tutti griffato Gucci (qualcuno sui social ha chiesto vergognosamente pure il boicottaggio del celebre marchio di lusso perché, come la Nike, non ha tolto la sponsorizzazione al tennista "dopato", o presunto tale), stretto mani, abbracciato piloti (primo fra tutti Charles Leclerc, il ferrarista suo concittadino a Monegasco) e anche suggellato la gara sventolando la bandiera a scacchi dietro al muretto. Già, ma Anna Kalinskaya?

Anna Kalinskaya stavolta osa: serata romantica, la foto (senza Sinner) che cambia tutto | Guarda

Ci risiamo: con la bella collega russa sembrava essere tornato il sereno. Secondo i beninformati, dopo settimane di gelo, a inizio dicembre Sinner sarebbe volato a Miami per festeggiare il 26esimo compleanno della tennista moscovita. Lei, Anna, su Instagram ha pubblicato alcune foto della serata, compresa quella con la torta. Di Jannik, ancora una volta, nessuna traccia. Mai citato, mai comparso. Un fantasma.

Anna Kalinskaya e Sinner, "dove spero di passare il Natale": parole sconcertanti

Dagli esperti social, con l'occhio lungo, è stato notato come Sinner abbia invece piazzato il "like" strategico al post della Kalinskaya, come peraltro già accaduto in precedenza anche nel periodo "del grande gelo". Peccato che i più romantici siano stati delusi: no, Anna non l'ha accompagnato negli Emirati Arabi Uniti nel "blitz" automobilistico. Si attende a questo punto post di Jannik e "cuoricino" della (presunta) fidanzata. Oppure no?