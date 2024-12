La Lazio sbanca Napoli, Baroni incubo di Conte: decide un super gol di Dele Bashiru

08 dicembre 2024 a

a

a

Un siluro di Dele Bashiru abbatte il Napoli e va volare la Lazio: dopo il 3-1 di giovedì in Coppa Italia all'Olimpico, la squadra di Baroni si conferma bestia nera di Antonio Conte sbancando anche il Maradona, dove gli azzurri avevano conquistato sei vittorie su sette partite in stagione. L'unica sconfitta era arrivata per mano dell'Atalanta. I biancocelesti volano così a 31 punti, a -3 dalla Dea capolista e a -1 da Lukaku e compagni. Inter e Fiorentina, che hanno una partita da recuperare, sono entrambe a tre lunghezze dalla vetta della classifica.

Il big match si decide nella ripresa. Conte per la seconda sfida in pochi giorni fa giocare i titolarissimi dal primo minuto con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia in attaco. In mezzo al campo McTominay, con Anguissa e Lobotka, con Neres ancora in panchina. Tra le file biancocelesti rientrano dal primo minuto Dia e Tavares, mentre in attacco Baroni schiera Castellanos, e in mezzo al campo concede spazio a Dele Bashiru con accanto Guendouzi, vista la squalifica di Rovella. Parte forte il Napoli e al 3' Di Lorenzo serve Politano che dal fondo tocca al centro per McTominay, conclusione di prima intenzione ma Provedel manda in angolo. La risposta della Lazio arriva al 20'con Isaksen che rientra sul mancino a calcia di potenza dal limite, ma Meret manda in angolo. Al 22' Nuno Tavares crossa in area per Castellanos che impatta di testa cercando l'angolo, ma manda il pallone di poco alla destra di Meret. Il Napoli risponde al 36' con Politano che ci prova dal limite, la sua conclusione con il mancino finisce alla destra di Provedel. Nel recupero del primo tempo Napoli vicino al vantaggio: al 7' Kvara ci prova su punizione, conclusione violenta e palla che sfiora l'incrocio dei pali.

Gara aperta con capovolgimenti di fronte repentini e in uno di questi al 51' la Lazio sfiora il vantaggio: Dele Bashiru si invola e fa partire una gran conclusione dai venti metri che si stampa sulla traversa. Le due squadre faticano a trovare spazi, ma quando ci riescono sono molto pericolose. Al 71' Anguissa da calcio d'angolo di Kvara schiaccia di testa con il pallone che tocca il palo alla sinistra di Provedel. Nell'ennesimo cambio di fronte al 79' la Lazio passa: lancio di Noslin per Isaksen che controlla, sterza sul sinistro al limite dell'area beffando Olivera e calcia sul palo lontano trovando l'angolo e battendo un incolpevole Meret per lo 0-1. Il Napoli si getta in avanti con i nuovi entrati Neres, Gilmour e Raspadori ma nonostante il pressing finale non riesce a trovare la via per il pari.