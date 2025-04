Antonio Conte, bomba sul Napoli e volata scudetto: "Non sono stupido"

"Avevamo studiato un piano gara con il doppio play, abbiamo cercato di impossessarci della partita e l'abbiamo fatto ma non riuscivamo a riempire l'area. Nel secondo abbiamo cambiato alcune situazioni, sfruttando un altro tipo di piano con l'inserimento di Anguissa e Raspadori. Sono partite facili sulla carta, ma con la posta in palio molto alta. Questi ragazzi stanno vivendo un testa a testa inaspettato, stare lì è qualcosa di inaspettato e straordinario per tutto quello che stiamo facendo. Sono contento di continuare a dare fastidio". Ma resta un senso di insofferenza, evidentissimo: "Chi prende Conte dice 'o arriva primo o secondo', anche se arrivi decimo. Non basta lottare per arrivare in Europa, crescono ambizioni e aspettative. Io mi metto a capo e posso fare da garante su tutto, però non sono stupido e non ci sono i mezzi necessari per fare questo", aggiunge.