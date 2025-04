Antonio Conte, cinque volte "andate affan***lo": polveriera-Napoli

Ricapitoliamo: secondo tempo, il risultato contro i brianzoli già virtualmente retrocesso è ancora di 0-0. La partita è difficile e dalle tribune qualche tifoso del Napoli invita con modi un po' troppo coloriti Conte a sbrigarsi con le sostituzioni per dare una scossa ai suoi. Repubblica sottolinea come la scena non sia inedita: "Era già successo, per esempio, lo scorso 16 marzo, a Venezia , quando la partita finì senza reti e Conte cambiò i primi giocatori dopo la mezz'ora della ripresa".

A nessuno è sfuggito lo sfogo via Dazn di Antonio Conte al termine del match vinto dal suo Napoli a Monza sabato sera. Il gol di McTominay a un quarto d'ora dalla fine si potrebbe rivelare decisivo nella corsa scudetto, visto che il giorno dopo l' Inter è caduta a Bologna al 94' per mano (anzi, piede) di Orsolini e ora la classifica vede azzurri e nerazzurri primi a pari merito a 71 punti con 5 partite ancora da giocare.

In Laguna Conte si limitò a un gesto di stizza e fu invece Juan Jesus, in panchina, a rispondere per le rime ai "suggerimenti" dei tifosi partenopei. A Monza, forse complice la tensione per la posta in gioco, l'allenatore ha perso platealmente le staffe. Inquadrato dalle telecamere Rai di 90° minuto, al gol di McTominay, il vero trascinatore di questa squadra, su assist del subentrato Raspadori, Antonio si è voltato verso la tribuna e ha urlato "Andate aff***lo" i suoi sostenitori, per ben cinque volte di fila nel giro di pochi secondi.

Tutto questo mentre il resto della panchina festeggiava giustamente la rete della possibile liberazione. Questa volta, perlomeno, il tecnico non ce l'aveva con il suo presidente Aurelio De Laurentiis. Al patron ci ha pensato qualche minuto dopo, a freddo, davanti alle telecamere.