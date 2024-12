Anna Kalinskaya e Sinner, "cuore spezzato". Mentre lui è ad Abu Dhabi, lei...

09 dicembre 2024 a

Lui, Jannik Sinner, pare essere volato da lei a Miami per festeggiare il suo 26esimo compleanno e per ricucire il rapporto che sembrava perduto. Lei, Anna Kalinskaya, lo ha accolto, senza mai citarlo sui social. Lui, sicuramente, ha messo un "cuoricino" alla foto che la tennista russa ha pubblicato su Instagram: bella, sorridente, con la torta, al termine di una cena elegante e - pare - romantica. Di più, sulla telenovela tennistico-romantica sull'asse San Candido - Montecarlo - Mosca non si sa. Anzi, qualcos'altro di certo è spuntato.

Dopo essere ritornato in Italia dalla Florida alla velocità della luce, giusto in tempo per presenziare gli Award del tennis a Milano, l'altoatesino numero 1 del ranking mondiale ha passato qualche giorno in relax e poi è volato ad Abu Dhabi, un blitz per presenziare domenica all'ultimo gran premio di Formula 1 della stagione.

Un giro nel paddock, sorridente e splendido nel suo look casual ma ricercato (tanto per dirne una: la giacca Gucci supera i duemila euro di valore...): ha stretto mani e posato per foto ricordo con tecnici e piloti, primo tra tutti il "vicino di casa" monegasco Charles Leclerc. Poi ha addirittura sventolato la bandiera scacchi all'arrivo, dietro al muretto dei box. Già, ma Anna?

Della Kalinskaya ancora nessuna traccia: è rimasta in Florida, segno che forse il sereno tra i due non è ancora del tutto tornato. "Ci è rimasto sotto", commenta qualcuno malignamente su X. "Lui le mette il like e lei lo lascia sempre solo", sottolineando come tra i due forse il più desideroso di riavvicinarsi sia proprio Jannik mentre lei sta benissimo dove sta, concentrata sulla prossima stagione. O forse, ma questo nessuno sembra considerarlo, la russa e l'italiano sono una coppia moderna, cosmopolita, indipendente. E dei social e delle occasioni mondane, strano a dirsei, se ne fregano il giusto.