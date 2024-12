Bitonto, per le calciatrici a Milano finisce malissimo: "Ridete della Puglia? Guardatevi allo specchio"

09 dicembre 2024 a

a

a

"Devo sentire le battute sulla delinquenza e sui furti della mia città. Poi veniamo a Milano e ci rubano tutti gli zaini". E' sarcastico, il presidente del Bitonto C5 Femminile, squadra di calcetto pugliese in trasferta a Milano per la partita contro il Kick Off C5 Femminile a San Donato Milanese. Ma la sua staffilata contro la Milano Far West guidata dal sindaco Beppe Sala e dal Pd. Anche, se va detto, tutto avviene nell'hinterland.

La partita è saltata a causa del furto di tutti i borsoni con l'equipaggiamento sportivo della squadra pugliese. "A causa della sottrazione degli zaini delle nostre atlete dal pulmino oggi non potremo scendere in campo nella partita contro la Kick Off - si legge sulla pagina Facebook del Bitonto C5 femminile -. Ringraziamo i tanti bitontini che ci hanno raggiunto a San Donato Milanese. La loro amarezza ci spezza il cuore e torneremo a casa avendo negli occhi i loro volti ma non finiremo mai di ringraziarli per aver percorso tanti chilometri in un giorno di festa per seguirci. Saremo più forti anche di questo. Il Leone non muore".

In serata la seconda amara sorpresa, quando i borsoni sono stati fatti ritrovare "praticamente vuoti", come spiega la squadra pugliese. "Quando eravamo già sulla strada per Malpensa le chiamate di alcuni numeri sconosciuti ci hanno comunicato che tutte le borse rubate erano ammucchiate in un giardino in zona di Piazza Ovidio a Milano. Uno dei pulmini si è recato subito sul posto e ha ritrovato gli zaini praticamente vuoti. Ringraziamo gli amici della Asd San Pio V nostri tifosi che hanno recuperato email e contatti dai nostri canali social, hanno chiamato tanta gente (anche i dirigenti della società di calcio a 11 bitontina) e sono riusciti a mettersi in contatto con noi mentre eravamo sui pulmini. La solidarietà dello sport vince sempre. Gli oggetti personali, gli scarpini, le divise, le polo, gli accappatoi, li potremo ricomprare, la sensazione delle violenza subita rimarrà" conclude il post.

"Giro l'Italia in lungo - ha commentato il presidente Silvano Intini - e in largo e ogni volta mi devo sentire le battute sulla delinquenza e sui furti della mia città. Ma poi mi capita di venire a Milano, fermarmi a mangiare con la squadra in un ristorante a Peschiera Borromeo, nella periferia di Milano, uscire che hanno rubato tutti gli zaini impedendoci di giocare una partita importante contro la Kick Off. Prima di parlare del Sud, guardatevi allo specchio".