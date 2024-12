Christian Pulisic, pessime notizie per il Milan: l'esito della risonanza, quanto si ferma

09 dicembre 2024 a

La stagione calcistica al momento in corso sarà ricordata come un vero e proprio campo di battaglia per i giocatori. Il motivo? I tanti, tantissimi infortuni che tra sosta nazionali e coppe i calciatori e le società si trovano ad affrontare. Uno degli ultimi - in ordine cronologico - è quello di Christian Pulisic. L'americano è stato forse il miglior giocatore di questa prima parte di stagione rossonera. Ma è uscito malconcio nell'ultima partita di campionato, quella giocata contro l'Atalanta.

Bruttissime notizie per i tifosi rossoneri. Pulisic ha riportato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. L'americano, quindi, salterà sicuramente la sfida con la Stella Rossa, e poi le successive due. Nel dettaglio quella col Genoa di domenica e anche la successiva col Verona in programma al Bentegodi per il 20 dicembre.

La data del rientro potrebbe essere il 29 dicembre, in occasione del big match di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri. Subito dopo il Milan - insieme a Juventu, Inter e Atalanta - dovrà partire in direzione Arabia Saudita per prendere parte alla Supercoppa Italiana. Il 3 gennaio infatti, è in calendario la semifinale con la Juventus: in caso di vittoria il Milan disputerà la finalissima contro una tra Inter e Atalanta.