Inter ko in Champions, vince il Bayer Leverkusen all'ultimo minuto

Ahi ahi Inter: una zampata di Mukiele all'ultimo minuto regala la vittoria, meritata, al Bayer Leverkusen. In Germania, contro i rossoneri allenati da Xabi Alonso, gli uomini di Simone Inzaghi si complicano vita e partita e, in qualche misura, anche la classifica di Champions League.

Dopo 6 partite, i nerazzurri dopo 6 turni restano fermi a quota 13 punti, raggiunti proprio dal Leverkusen e dall'Aston Villa, mentre il Liverpool a punteggio pieno è la prima squadra a qualificarsi matematicamente per gli ottavi. Obiettivo ancora abbondantemente alla portata dell'Inter, anche se il primo "match point" è fallito. Servono 4 punti nelle ultime due gare contro Sparta Praga in trasferta e Monaco a San Siro.

Alla Bayerena i campioni d'Italia in carica giocano una partita di sofferenza, tutta sulla difensiva fin dall'inizio, quando proprio Tella centra la traversa. In attacco Thuram e Taremi non funzionano, ma è tutta la squadra a produrre poco. Il Leverkusen domina sul piano del possesso palla, pur non creando tanto.

Nella ripresa il copione diventa ancora più a senso unico e l'occasione più chiara è di Frimpong, ancora in avvio, con un diagonale davanti a Sommer che finisce largo. Inzaghi manda dentro Lautaro e Barella, la squadra sembra in controllo ma una leggerezza su corner al 90' consente a Mukiele in mischia di siglare il gol decisivo. La prima rete subita dai nerazzurri in questa campagna europea.