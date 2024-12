Napoli, regalo-scudetto per Conte: "Chi arriva a gennaio", un nome clamoroso

12 dicembre 2024 a

a

a

Il k.o. contro la Lazio non spegne i sogni di Scudetto per un Napoli ancora affamato e rivitalizzato dalla curia Antonio Conte. Proprio il tecnico pugliese ha richiesto al suo presidente Aurelio de Laurentiis alcuni colpi per il mercato di gennaio, in particolare anche per l’attacco per un vice-Lukaku. Il nome è quello di Joshua Zirkzee, che tornerebbe volentieri in Italia dopo qualche mese difficile in quel di Manchester. A Bologna l’olandese ha lasciato il segno e diversi club stanno per questo guardando a lui.

Questione che, però, è legata a doppio filo a Osimhen, fermo fino a Natale per un problema alla schiena ma già pronto a lasciare il Galatasaray e la Turchia per destinazioni più adatte alla sua qualità. I nomi sono quelli di United, Psg e Chelsea, pronti a versare nelle casse del Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria che De Laurentiis pretende per il nigeriano. Resta però il nodo stipendio dato che il nigeriano prende 12 milioni, una cifra non indifferente.

"Ha già parlato con lui, gli ha strappato il sì": Antonio Conte frega Motta, scippo alla Juve | Guarda

Se l’interesse per Zirkzee è forte, nel frattempo De Laurentiis e Manna stanno provando a regalare Kiwior (c'è apertura per il prestito) o Ismajli per la difesa, ma anche Dorgu, Bonny, Bijol e Tchatchoua, tutti nomi che, secondo il Mattino, sono sul taccuino degli azzurri. La certezza è che il gennaio napoletano sarà caldissimo. La voglia è di vincere il titolo e una squadra rafforzata potrebbe sicuramente aumentare le chance di vittoria dello Scudetto.