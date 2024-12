Nicola Pietrangeli, intervento all'anca: "Coi dottori ha parlato di Sinner", sconcerto in sala operatoria

13 dicembre 2024 a

a

a

Parlare di Jannik Sinner anche con i medici che lo hanno operato all’anca destra. Un tarlo fisso nella mente di Nicola Pietrangeli, l’altoatesino. Il 91enne tennista è stato ricoverato presso la Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli, dopo esserci arrivato per una caduta accidentale.

Secondo l’Adnkronos, è stato poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura, condotto dal professor Giulio Maccauro che è professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università Cattolica e direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia. L’intervento è perfettamente riuscito e il paziente ha iniziato il percorso post operatorio. Il programma prevede una degenza di qualche giorno in reparto di Ortopedia e Traumatologia e la successiva riabilitazione.

Nicola Pietrangeli scatenato, stronca Matteo Berrettini: gli basta una (pesantissima) frase

A testimoniare il miglioramento della condizione, ha riportato l’agenzia, proprio il fatto che Pietrangeli abbia già discusso con i medici dello staff sulle qualità dei tennisti italiani, da Sinner a Berrettini. Non è la prima volta che il tennista nato a Tunisi parla di Jannik, come aveva fatto a fine novembre ospite su Rai3 di Splendida Cornice, trasmissione condotta da Geppi Cucciari: "Volevo dire che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco”, è stata la frecciatina di Pietrangeli. Che nel suo messaggio ha scherzosamente attaccato anche Adriano Panatta: "Ha avuto il vantaggio di avere più donne di me". Poi la battuta sul trionfo del 1976 in Coppa Davis: "L'abbiamo vinta per c..., i cileni cercavano di rimontare ma era finito l'affitto del campo che avevamo prenotato”.

"Delicato intervento chirurgico". Pietrangeli cade in casa, corsa in ospedale: le sue condizioni

Pensieri sulla sua caduta sono arrivati da Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti. Il primo ha così commentato: "Nicola è caduto? Mi dispiace, sono cose che capitano con gli anni, anche se lui fisicamente è sempre stato più giovane dell'età che aveva in realtà. Gli auguro che tutto passi il più rapidamente possibile”. Il secondo: “Forza Nicola, una montagna di auguri di pronta guarigione. Voglio rivederti in piedi pimpante e vivace come al solito e come sempre”.