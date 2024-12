"Anna Kalinskaya e Jannik Sinner si sono sposati": clamoroso, tutta la verità su questa foto

15 dicembre 2024 a

Dopo un autunno complicato, dopo mesi di gossip e voci sulla rottura, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sembrano aver ritrovato l’armonia. Negli scorsi mesi, come detto, i rumors su una presunta crisi tra il campione italiano e la tennista russa avevano fatto discutere, soprattutto quando Kalinskaya si era concessa una pausa lontano dai riflettori proprio mentre Sinner brillava tra Torino e Malaga, conquistando le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata e i due sono nuovamente vicini.

Di recente, Sinner è volato a Miami per celebrare il 26° compleanno di Anna. I festeggiamenti hanno segnato un momento speciale nella relazione, e i fan si interrogano su quando potrebbero rivederli insieme. Un nuovo incontro, infatti, potrebbe avvenire a Capodanno, quando Jannik farà ritorno dalla preparazione in corso a Dubai. Il tennista trascorrerà il Natale con la famiglia prima di volare in Australia, dove lo attende l’inizio della prossima stagione.

Ma non è tutto. Il ritorno di fiamma infatti ha scatenato la fantasia dei fan della coppia, tanto che sui social c'è chi è tornato ad ipotizzare un possibile matrimonio tra i due tennisti. A contribuire all'illazione alcune immagini della cerimonia diventate virali alla velocità della luce, immagini che sono però frutto dei fotomontaggi generati da Grok, il nuovo strumento di X che genera foto con l'intelligenza artificiale. Insomma, un clamoroso fake. Ma qualcuno se l'è bevuta...