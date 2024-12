Milan, Virdis stronca Cardinale: "STORIA DEL CALCIO e non dici i nomi?????". Festa rovinata

16 dicembre 2024 a

Una prestazione al limite dell’inguardabile. Un altro pari che allontana la squadra da un’Atalanta in vetta lontana già 14 punti nonostante la gara da giocare di Bologna. È un Milan in confusione totale quello visto domenica sera contro il Genoa, spento nonostante lo stimolo di una vittoria da ricercare per festeggiare al meglio i 125 anni del club, sotto gli occhi di diverse leggende del passato che più che emozionarsi in tribuna stampa hanno sbadigliato. Poco dopo lo 0-0, così, sono fioccate diverse critiche, come anche da Pietro Paolo Virdis, l’ex punta sarda del Milan di Arrigo Sacchi che non le ha mandate a dire.

Nella didascalia del post pubblicato domenica sera, Virdis ha esternato tutto il suo disappunto scrivendo: "Una domanda però ce la siamo posti TUTTI noi.. — si legge — tu, società, organizzi una festa per questa importante data… fai venire CAMPIONI dall’Olanda, dal Brasile, da Monza, da Milano… li fai sfilare a centro campo reggendo i trofei della NOSTRA storia, che restano nella STORIA DEL CALCIO e non dici i nomi????? Non li elenchi con l’enfasi solita che accompagna la recita di ogni formazione prima di ogni partita?? Perché?… domando per degli amici".

Una critica diretta alla società americana di Gerry Cardinale, pesantemente criticato anche dalla Curva Sud rossonera, che dopo la partita è uscita fuori dal Meazza e ha iniziato a intonare cori polemici rivolti alla società. Tra i fischi ci sono anche quelli per il resto della dirigenza, compreso Zlatan Ibrahimovic, la punta dello Scudetto 2021-2022. Insomma, per squadra e società è un momento da incubo.