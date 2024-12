Anna Kalinskaya, Sinner non c'è? Occhio, chi spunta al suo fianco

17 dicembre 2024 a

Tutto pronto per la prossima stagione tennistica, per un 2025 in cui Jannik Sinner punta a confermarsi il più forte al mondo, il numero 1. E, magari, punta anche a vincere i due Slam che gli sono sfuggiti quest'anno, Roland Garros e Australian Open.

E così come si prepara il ragazzo di San Candido, ecco che anche Anna Kalinskaya lavora sodo per arrivare al meglio al nuovo anno. Già, proprio Anna, la tennista russa e (forse) ancora compagna di Jannik, nonostante i lunghi mesi di illazioni e indiscrezioni sulla rottura.

Tant'è, ecco che la moscovita si prepara al 2025 insieme a Santi Dimperio, il suo preparatore atletico. L'obiettivo della Kalinskaya è mettersi alle spalle un 2024 deludente e, chissà, forse anche la relazione con Sinner, che non è al suo fianco in questo momento.

Le immagini dell'allenamento sono state pubblicate su Instagram proprio da Imperio: nel video, ecco la sfida tra i due in una corsa con la corda. E Santi ammette: "Non sono riuscito a staccarla. Anita ha vinto", a corredo del commento un emoji di un volto impressionato. Dunque, ironicamente, DImperio ha aggiunto: "La corda comunque era troppo stretta per i miei gusti". Insomma, una scusa buona per spiegare la sconfitta...