Paulo Fonseca, al Milan è finita? "Avviati i contatti, chi sarà il nuovo mister": tam-tam dalla Spagna

19 dicembre 2024 a

Al Milan qualcosa può cambiare. E anche in fretta. In questo momento la panchina del tecnico rossonero traballa e anche parecchio. Infatti i risultati deludenti in campionato stanno mettendo in agitazione i piani alti del Milan. E così un'indiscrezione parla di un contatto in corso con Xavi che dopo il Barcellona potrebbe tornare in panchina, questa volta in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional il Milan sarebbe già in trattativa avanzata con Xavi che troverebbe Rafael Leao, a lungo corteggiato quando si trovava sulla panchina dei catalani.

Una notizia che si va ad affiancare alle voci che portavano l'ex ct Roberto Mancini verso Milanello. Secondo alcune voci proprio Mancini potrebbe essere l'uomo giusto per compattare lo spogliatoio rossonero.

"Ci è mancato solo il gol. E la contestazione...": surreale Fonseca, tifosi del Milan imbestialiti

L'ex tecnico di Italia e Arabia Saudita è rimasto a spasso dopo l'esperienza nel Golfo Persico e, come riportato da Calciomercato.com, potrebbe diventare un profilo interessante nel caso in cui Fonseca venisse esonerato. Più lontani invece i nomi di Maurizio Sarri, deciso a non subentrare a stagione in corso, così come quello di Massimiliano Allegri di cui si esclude un ritorno. La partita col Verona potrebbe essere decisiva per decifrare il futuro dell'allenatore. Di certo la vittoria a Madrid e quella nel derby hanno (per ora) salvato la panchina del portoghese. Vedremo cosa accadrà a gennaio...