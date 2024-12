Jannik Sinner, Naomi Osaka spiazza tutti: "Ammiro Kyrgios, sono attratta da persone come lui"

21 dicembre 2024 a

Nick Kyrgios non è tra i personaggi del mondo del tennis più amati dai colleghi e dagli appassionati. Ma tra i suoi sostenitori c'è una campionessa che non ti aspetti. Si tratta di Naomi Osaka, che ha rilasciato un'intervista molto particolare a una rivista statunitense Harper's Bazaar. La giapponese ha tessuto le lodi dell'australiano. E il suo attestato di stima non è andato giù ai fan di Jannik Sinner. Dato che il 29enne è l'acerrimo nemico dell'azzurro, dopo tutti gli attacchi sul caso doping.

"È una persona dinamica sia dentro che fuori dal campo. Sono molto attratta da persone come lui, che non si scusano per quello che sono e non hanno paura di mostrare la loro genuina personalità", ha dichiarato la giapponese. Osaka e Kyrgios aveva giocato insieme nell'ultima edizione degli Us Open nelle giornate che anticipavano l'inizio del torneo per rendere omaggio alla leggenda del basket Kobe Bryant.

"Ci sono cose che la gente non sa di lui, posso dire che ha un grande cuore ed è molto generoso con tutti, un aspetto che ammiro molto - ha proseguito la giapponese -. C'è un lato di lui che poche persone vedono. Per me arrivi a un punto nella tua vita e nella tua carriera in cui devi smettere di lasciare che il rumore esterno ti influenzi. Se dai voce a chiunque ma non a te stesso, non arriverai mai dove speri di essere".