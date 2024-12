Wanda Nara, "con chi è andata a letto. C'è il video": corna estreme

21 dicembre 2024 a

a

a

C'è una terza persona tra Wanda Nara e Mauro Icardi. No, non è il nuovo compagno della showgirl. E nemmeno l'ex Maxi Lopez. Si tratterebbe infatti di Keita Balde, ex giocatore di Inter e Lazio. A rivelare il tradimento di Wanda sarebbe stata Simona Gualtieri, ex moglie proprio dell'attaccante. Già in passato aveva raccontato di un tradimento dell'ex marito proprio con Wanda. Ora è tornata a parlarne svelando nuovi dettagli.

In un dialogo-intervista con Juan Etchegoyen a Mitre Live, la donna ha dichiarato: "Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita li. Due mesi dopo questa data, il marito della signora (Wanda, ndr) mi ha contattato e mi ha detto che c'era stato un incontro in casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove prese dalla telecamera interna della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo!".

Wanda Nara si presenta in pubblico con un vestito trasparente: Argentina in tilt | Video

"Per me è stato un anno devastante a livello mentale e fisico - ha proseguito Simona - perché una separazione con due bambini piccoli non è mai facile. Figuriamoci sotto una tempesta mediatica e ripeto non è questo che mi preoccupa perché pur essendo la moglie di un calciatore, ho sempre fatto un passo indietro rispetto alla carriera di mio marito, a differenza di molte che si espongono, a volte anche danneggiando l'immagine di chi hanno sposato".