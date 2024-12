Thiago Motta sbotta con il giornalista dopo Monza-Juve: "Non era la terza?"

23 dicembre 2024 a

I tre punti sono arrivati, nonostante i tanti infortuni che stanno complicando la stagione bianconera. Ora la Juve è sesta in classifica con 31 punti, a -9 dall’Atalanta capolista, in rilancio dopo il pari interno della scorsa settimana contro il Venezia.

Soddisfatto Thiago Motta, protagonista però di un battibecco in conferenza stampa all’U-Power Stadium. "Abbiamo fatto una partita per avere la vittoria — le sue parole — Dopo il vantaggio stavamo bene in campo, poi dopo il pareggio abbiamo avuto qualche difficoltà. Potevamo fare meglio le transizioni nel secondo tempo per arrivare al terzo gol. Ma abbiamo mantenuto il 2-1 e abbiamo vinto".

Subito dopo è arrivata una domanda sulle condizioni di Koopmeiners e sulla fragilità difensiva dei bianconeri, da parte del giornalista di Sky Giovanni Guardalà, e Motta ha ribattuto così prima di formulare la risposta: "Non era una domanda a testa?”, la risposta dell’ex allenatore del Bologna, visibilmente infastidito dalla domanda arrivata in sala stampa. Una sfaccettatura che faceva parte più del Thiago calciatore che di quello da tecnico, ma che viene fuori in qualche situazione. Motta si è innervosito alla terza domanda fatta dal giornalista di Sky: “Rispondo, rispondo, ma era la terza… — ha poi aggiunto — Ripeto che l’avversaria arrivava, noi arrivavamo. Abbiamo colpito due volte e loro una. Il Monza ha giocatori di qualità, hanno fatto bene ma noi abbiamo fatto meglio. Dobbiamo migliorare in ogni aspetto".

McKennie e Gonzalez piegano il Monza: per la Juventus é un 2 a 1

Alla fine, a Motta è stato chiesto anche in merito al percorso di crescita della sua squadra: "Pensavo di fare una buona partita stasera contro una squadra che ha un grande allenatore, con buoni giocatori e noi abbiamo fatto bene — ha concluso — Fare partite come oggi fa parte del nostro percorso e della nostra crescita. Ora dobbiamo recuperare chi dobbiamo recuperare, riposare e preparare poi la partita con la Fiorentina".