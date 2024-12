Real Madrid, il dramma di Endrick: colpi di pistola e morte, dramma in famiglia a Natale

28 dicembre 2024 a

Natale di sangue per la giovane promessa del Real Madrid. Il 25 dicembre è stata ufficializzata la morte di Mauricio Nunes Goncalves, cognato della sorella maggiore di Endrick. L'uomo è stato ucciso in Brasile il giorno di Natale. Come? È rimasto coinvolto in una sparatoria avvenuta in un locale di Brasilia. Aveva 38 anni ed è stato freddato con diversi colpi alla testa. Un'esecuzione.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il 38enne sia stato colpito più volte alla testa. I sopralluoghi sono ancora in corso. Proprio come la raccolta delle testimonianze. Dalle prime dichiarazioni rilasciate alla polizia sembra che non fosse scoppiata alcuna discussione tra la vittima e l'assassino, anche se alla fine si sono sentiti in totale otto spari.

"Rendiamo addio a una persona la cui vita è stata stroncata in modo così crudele. Oggi volevo pubblicare solo cose positive e felici, ma purtroppo non sarà così" il comunicato di Lavinia Sudre, sorella maggiore di Endrick. Il giocatore del Real Madrid, invece, non si è ancora esposto sul tema. Endrick si è trasferito dal Brasile alla Spagna durante la scorsa sessione estiva di mercato. Arrivato dal Palmeiras come uno dei talenti brasiliani più puri, con il club Blanco ha disputato fino a oggi 15 partite segnando 2 gol e mettendo già in bacheca una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale.