Jannik Sinner, lo sfregio di Nick Kyrgios: "Mi prendi per il cul***". Travolto dagli insulti

Nick Kyrgios, nonostante a Natale è consuetudine essere "più buoni", continua a gettare veleno contro Jannik Sinner. L'australiano ha risposto a un commento di un tifoso su X, che aveva tirato in ballo il numero uno al mondo e Sara Errani. La tennista, infatti, aveva attaccato il 29enne per le sue esternazioni contro l'azzurro. "Ha fatto delle dichiarazioni un po' forti - aveva dichiarato Errani -. Poi quando non sei in giro e giochi meno... mi è sembrato egocentrico e non mi è piaciuto tanto".

Questa breve dichiarazione di Sara Errani è bastata per suscitare la rabbia di Nick Kyrgios. L'australiano ha commentato così il tweet di un tifoso: "Mi prendi per il cul***", con tanto di emoticon che simboleggia un sorriso. Ma sotto al suo commento sono comparsi tantissimi messaggi di tifosi di Jannik Sinner che attaccano proprio l'australiano.

Your shitting me https://t.co/BNtpQcjgtC — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 28, 2024

Per Kyrgios è quasi arrivata l'ora di scendere in campo. L'occasione sarà il 30 dicembre, dove a Brisbane - in Australia - sfiderà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 31 nel ranking Atp, un anno e mezzo dopo l'ultimo incontro ufficiale nel circuito maggiore. L’australiano giocherà anche in doppio con Djokovic. Ma tutti sanno che il suo vero obiettivo e sfidare Jannik Sinner.