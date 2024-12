Jannik Sinner, lo sfogo senza precedenti di Nick Kyrgios: "È disgustoso per il tennis"

28 dicembre 2024 a

Nick Kyrgios continua a far parlare di sé. Alla vigilia del suo ritorno in campo dopo 18 mesi all'Atp 250 di Brisbane, il tennista australiano non ha perso occasione per attaccare ancora Jannik Sinner. E con lui anche Iga Swiatek, sospesa il mese scorso dall'Itia dopo aver fallito un test antidoping: "Due numeri uno del mondo che vengono entrambi condannati per doping è disgustoso per il nostro sport. È un aspetto orribile".

"Devo parlare apertamente perché non penso che abbastanza persone lo facciano. Penso che le persone cerchino di nascondere la cosa sotto il tappeto. Non esiste un trattamento giusto per tutti i giocatori. Lo abbiamo visto con Max Purcell. Il motivo per cui è diverso è perché prima si è rivolto alle autorità, ha ammesso di aver fatto qualcosa che era sulla lista dei vietati. Lo ha detto apertamente, invece di nasconderlo sotto il tappeto", ha detto riferendosi a Sinner.

Poi ha aggiunto "Lui è il numero 1 al mondo è un tennista incredibile, non ho mai detto di no. Penso solo che il trattamento debba essere giusto per tutti. Penso che la situazione sia stata gestita in modo orribile nel nostro sport. L'integrità del tennis in questo momento è orribile, e nessuno vuole parlarne. Sinner ha fallito anche due test antidoping in momenti diversi. Non è successo uno dopo l'altro: erano momenti diversi. Ma, voglio dire, se non ha fatto nulla di male, allora perché gli hanno tolto il premio in denaro e i punti? Ovviamente hanno trovato qualcosa che non andava".

Kyrgios ha portato avanti la propria polemica su Sinner approfondendo così: "So che alla gente non piace quando parlo semplicemente delle cose, sono onesto. Per essere un ragazzino cresciuto giocando a tennis, mi piaceva la competizione, mi piaceva giocare. Posso emozionarmi, posso lanciare una racchetta, ma questo non è niente in confronto al barare e all'assunzione di farmaci che migliorano le prestazioni".