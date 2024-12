Bormio, dopo Sarrazin tocca a Caviezel: caduta agghiacciante, trasportato in elicottero in ospedale

29 dicembre 2024 a

Weekend di gare maledetto a Bormio, dove è in corso di svolgimento la tappa di Coppa del mondo di sci maschile e femminile. La gara di super-G maschile è stata interrotta (e poi ripesa) dopo che il primo sciatore in gara è caduto sulla pista destinata peraltro a essere utilizzata per le Olimpiadi del 2026.

Lo svizzero Gino Caviezel è stato trasportato in ospedale in elicottero dalla pista Stelvio dopo essere caduto a circa 30 secondi dall’inizio della sua discesa. Venerdì anche il francese Cyprien Sarrazin e l’italiano Pietro Zazzi erano stati evacuati dalla pista in elicottero in seguito a due incidenti separati avvenuti durante gli allenamenti di discesa. Sarrazin ha subito un intervento chirurgico per drenare un’emorragia alla testa, mentre Zazzi è stato operato alla gamba. La gara di oggi è stata interrotta per circa 20 minuti.

Sarrazin, come riferito dalla Federazione nazionale francese (Ffs), è stato tenuto in coma artificiale nel reparto di terapia intensiva neurologica dell'ospedale Morelli di Sondalo, per diverse ore, prima di riprendere conoscenza. Venerdì sera il 30enne campione dello sci alpino transalpino, per il Circo bianco soprannominato Cyp, come detto era stato sottoposto a intervento chirurgico per decomprimere l'ematoma subdurale riportato nella tremenda caduta nella prova cronometrata della discesa libera di Coppa.