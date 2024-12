Francesco Oppini dà di matto: la Juve prende gol e lui reagisce così in diretta

30 dicembre 2024 a

a

a

A destra per Richardson, che scarica per Beltran, palla dentro, Ikoné, Kean in qualche modo, fa la foca, la palla resta lì, gol della Fiorentina. GOL DELLA FIORENTINAAA. Il pari dei Viola ancora una volta, perché Kean gestisce la palla in area di rigore bene, e la scarica per Sottil che fa gol. Un altro pari, un altro pari, un altro pari”.

Lo dice con tutta la frustrazione di questo mondo Francesco Oppini negli studi di 7 Gold, mentre è impegnato nella telecronaca di Juventus-Fiorentina. Per la Viola un pari soddisfacente, dopo essere stata per due volte sotto e aver rimontato. Per i bianconeri un altro deludente pari, e una vetta di campionato, occupata dall’Atalanta, ora lontana 9 punti. Tanti per pensare nello Scudetto, ma per lo meno la zona Champions è fattibile, distante tre lunghezze.

"Bove? Torto evidente contro l'Inter". Vergogna dopo il collasso, Oppini sbotta: "Siete bestie!"

Nel gol di Sottil, Oppini, figli di Alba Parietti e ormai storico commentatore di fede bianconera, è andato su tutte le furie e non le ha mandate a dire. Incapace la Juve di chiudere il risultato quando era in vantaggio, come Thiago Motta dopo la partita ha messo: “Il pareggio non mi ha soddisfatto tutto, ma abbiamo fatto bene molte cose — ha detto a Sportmediaset — Abbiamo fatto il goal meritatamente, poi abbiamo abbassato un po’ la tensione e abbiamo preso goal. Poi di nuovo una buona reazione con il secondo goal, lì potevamo chiudere la partita ma non l’abbiamo fatto. Non siamo stati capaci un’altra volta di chiudere la partita e non lasciare in vita l’avversario”.

Questione di sfortuna? Per Motta no: “Lo ribadisco, credo nel merito e nel lavoro, se non abbiamo vinto è merito della Fiorentina ma ci abbiamo messo del nostro — ha aggiunto — La classifica? Dice che tante cose dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto tante cose bene ma non siamo stati capaci di chiuderla e su questo dobbiamo migliorare”. Il prossimo impegno è in Supercoppa italiana contro il Milan: “C’è in palio un trofeo ma affronteremo una grande squadra come il Milan".