Kyrgios, figuraccia a Brisbane: dopo gli insulti a Sinner viene strapazzato

Figuraccia per il tennista australiano anti-Sinner, Nick Kyrgios, a Brisbane. Al primo singolare dell’Atp 250 dopo un anno e mezzo di stop per infortunio, l’atleta ha perso in tre set contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard: 7-6, 6-7, 7-6 in appena due ore e mezza di gioco. Di lui si è parlato nell’ultimo periodo solo per gli insulti che ha rivolto al numero uno del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, dopo il caso Clostebol. La partita è stata decisiva in tre tie break. Proprio in quelle occasioni l’australiano è apparso distratto e poco lucido. Probabilmente anche per una condizione fisica ancora non perfetta. Kyrgios potrà ora dedicarsi all’allenamento in vista dell’Australian Open, al via il prossimo 13 gennaio.

A Brisbane, invece, è riuscito ad andare avanti Matteo Arnaldi. L’azzurro ha battuto l’australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 e ora sfiderà, negli ottavi di finale, l’americano Reilly Opelka. Tornando a Kyrgios, invece, il suo ritorno sul campo è stato piuttosto deludente. Sicuramente un modo con cui è riuscito a tastare con mano i limiti del suo tennis, nonostante la vittoria, nella giornata di ieri, nel doppio in coppia con Novak Djokovic. Un successo che gli ha permesso di conquistare l’accesso al secondo turno.

