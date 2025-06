Sinner-Alcaraz, quando si gioca la finale e dove vederla in chiaro gratis in tv

La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma alle 15 di domani, domenica 8 giugno, sarà trasmessa in chiaro sul Nove, in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+. Si tratta della quarta finale Slam del 23enne azzurro, vincitore all'epilogo dell'Australian Open (2) e dello US Open. Il suo rivale, invece, è numero 2 del ranking ATP e campione in carica del Roland Garros.

L'attesa per il match è tanta anche perché la rivalità sportiva tra lo spagnolo e l'azzurro è destinata agli annali del tennis. I due si sono già affrontati 11 volte con 4 successi di Jannik, che però non batte lo spagnolo dal 2023 a Pechino: Carlos ha infatti vinto gli ultimi 4 confronti diretti. L'ultimo pochi giorni fa in finale agli Internazionali di Roma. Alcaraz è avanti 2-1 sia negli Slam che su terra battuta. Un anno fa al Roland Garros, s'impose su Sinner al quinto set della semifinale.