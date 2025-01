"Annullato il minuto di silenzio": scoppia il caso Aldo Agroppi nella Supercoppa, che cosa è successo

02 gennaio 2025 a

a

a

Colpo di scena in Arabia Saudita. Niente minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi, scomparso oggi, giovedì 2 gennaio. Il Motivo? Come spiega Repubblica, la Figc vuole evitare che il pubblico arabo riempa di fischi lo stadio. La stessa federazione aveva annunciato ufficialmente il minuto di raccoglimento prima della semifinale di Supercoppa Italiana fra Inter e Atalanta, che si disputerà questa sera. L'obiettivo era infatti omaggiare l'ex calciatore e allenatore.

Fin dai primi istanti era parsa a tutti una scelta coraggiosa. Già in passato il pubblico arabo non si era distinto per troppa educazione nei confronti del ricordo di ex calciatori passati a miglior vita. Lo scorso anno, per esempio, il ricordo silenzioso in memoria di Gigi Riva - il cui decesso era stato comunicato proprio durante il primo tempo della finale tra Inter e Napoli - era stato interrotto dal rumore degli spettatori. Questi reagirono fischiando e sollevarono così l’indignazione dei tifosi italiani allo stadio, che cercarono di coprire i fischi con un applauso. Stesso discorso anche per la leggenda Franz Beckenbauer, il cui ricordo è stato infangato durante la semifinale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Atletico Madrid.

Perciò, nonostante l'annuncio la Figc ha deciso di fare un passo indietro. In accordo con la Lega di Serie A, ha optato per annullare il ricordo in Arabia e dedicare invece un minuto di silenzio nel corso della prossima giornata di campionato.