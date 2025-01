Jannik Sinner, la mossa di Carlos Alcaraz: "Perché ha chiesto questa racchetta per batterlo"

03 gennaio 2025 a

Un 2025 che, si spera, sia ricco di emozioni per Jannik Sinner. L’altoatesino dovrà confermare un 2024 strepitoso, cercando di migliorare nel ruolino delle vittorie contro l’avversario Carlos Alcaraz, che dopo la grande delusione della Coppa Davis ha disputato un paio di esibizioni prima di concedersi una breve vacanza nella Repubblica Dominicana. Lo spagnolo, già dal 9 dicembre, si sta allenando e lo sta facendo tra l'Academy del suo mentore Juan Carlos Ferrero e il Country Club di Murcia, dove è nato e vive. L’obiettivo per lo spagnolo è la vittoria agli Australian Open, l’unico Slam che gli manca, e se lo facesse batterebbe il record di Nadal, il più giovane a vincerli tutti e quattro. Così si farebbe un nuovo tatuaggio, quello del canguro.

Nel frattempo, per crescere nella sfida contro Sinner ha cambiato la sua racchetta, ora più pesante di cinque chili. L’obiettivo dello spagnolo è di generare più velocità con il diritto e per questo sono state effettuate diverse prove. Così ha riferito Marca: Alcaraz, assieme allo sponsor tecnico Babolat, hanno cercato di trovare quella più adatta. La nuova racchetta pesa cinque grammi in più, grammi, aggiunti tramite nastri di piombo.

Con una racchetta più pesante la pallina ha ovviamente maggiore pesantezza e con più forza arriva all’avversario. “È un altro aiuto per colpire — le parole di Samuel Lopez, che fa parte del suo staff — Con l'accelerazione che ha guadagnerà potenza e peso di palla. Con la sua qualità di impatto, con una racchetta con più peso, semplicemente toccando la palla davanti puoi sfruttare la forza di come ti arriva. Si sta notando molto in questi giorni nel resto”. Un modo anche per contrastare il gioco di Sinner, uno dei maggiori colpitori nel ranking, che da sempre gioca con una racchetta adattata a posta per colpire più forte.