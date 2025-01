"Addio Liverpool": la clamorosa bomba di Salah, ecco dove può andare

Federico Strumolo 04 gennaio 2025 a

I pensieri dei tifosi sono tutti rivolti al derby di domani sera, ma Lazio e Roma lavorano anche sul mercato con un preciso obiettivo: rinforzare il centrocampo. I più vicini a chiudere un affare sono i biancocelesti, alle battute finali per Jacopo Fazzini. Il talento 21enne dell’Empoli non è stato convocato per la trasferta di oggi a Venezia, perché al centro della trattativa con il club di Claudio Lotito.

Nelle ultime ore, dopotutto, la Lazio si è avvicinata alla richiesta dei toscani di un prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro: la sensazione è che si possa chiudere con un piccolo sconto. E la Roma? I giallorossi sognano di accogliere l’ex Davide Frattesi (25 anni), disponibile a tornare nel club in cui ha trascorso parte del settore giovanile (dopo 8 anni nella Lazio). L’affare, comunque, è complicato a causa dell’alta valutazione dell’Inter, dopo i 35 milioni spesi per strapparlo al Sassuolo solamente un anno e mezzo fa (in nerazzurro, però, Frattesi gioca poco). Difficile anche pensare di inserire nella trattativa il cartellino di Lorenzo Pellegrini (28), il quale resta comunque in uscita dalla Roma (ma l’ingaggio da 6 milioni a stagione spaventa tutte le pretendenti).

Giallorossi che pensano anche alle fasce e il nome nuovo è Michael Kayode (20), in uscita dalla Fiorentina e sul taccuino di Brentford e Brighton. Giornate calde anche per il Napoli, che saluterà presto Michael Folorunsho (26), a un passo dalla stessa Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni, e nel mentre tratta con il Chelsea per Cesare Casadei (21), dopo aver provato a soffiare il già citato Fazzini alla Lazio, e si avvicina al rinnovo di Stanislav Lobotka (30), attualmente in scadenza nel 2027. La priorità degli azzurri, comunque, è la difesa, con Renato Veiga (21) del Chelsea a rappresentare ben più di un’idea: i londinesi aprono al prestito, senza diritto di riscatto. L’Atalanta, dal canto suo, può lasciar partire in prestito il centrale Ben Godfrey (26), ai margini del progetto nerazzurro e seguito dall’Ipswich Town (il giocatore apre al ritorno in Premier League). Intanto, come già raccontato, la Juventus vuole rinforzare l’attacco e avanza per Joshua Zirkzee (23). È l’olandese il preferito di Thiago Motta e la novità è che il Manchester United apre alla cessione a titolo definitivo, dopo aver speso 42 milioni in estate per acquistarlo dal Bologna. Resiste anche la candidatura di Randal Kolo Muani (26), in uscita in prestito dal Paris Saint-Germain, per il quale c’è stata più di qualche chiacchierata con il Milan. Infine, una bomba del mercato internazionale: Momo Salah (32) annuncia l’addio al Liverpool al termine della stagione.