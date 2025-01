Conceiçao, cosa ha spaccato dopo la vittoria sull'Inter: il gesto che fa impazzire i tifosi

07 gennaio 2025 a

Il Milan si è portato a casa una Supercoppa italiana trionfando contro l'Inter in rimonta e lanciando in modo perentorio l'avventura di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera. Ma in queste ore a tenere banco non è tanto il risultato sul campo, ma quello che è avvenuto negli spogliatoi dopo la vittoria. Infatti nel corso del discorso di Zlatan Ibrahimovic che ha ringraziato squadra e allenatore è emerso un retroscena inaspettato proprio sul tecnico lusitano.

A quanto pare negli spogliatoi di Riyad Conceiçao avrebbe spaccato un televisore. Forse per rabbia o per una esultanza sfrenata: "Menomale che aveva febbre sennò spaccava più di una televisione", ha affermato Ibrahimovic riferendosi al tecnico rossonero.

Insomma, resta il mistero su che cosa sia accaduto. Poi Ibra ha proseguito nel suo discorso: "Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi trovando un reazione – spiega -. Voglio fare i complimenti al mister e al suo staff per il grande lavoro fatto in pochi giorni. Menomale che aveva la ebbre altrimenti spaccava più di una televisione – scherza accompagnato dalle risate di tutti, per poi riprendere la parola -. Avete vinto con sudore, sacrificio e quando c’è questo è difficile essere battuti. Avete dimostrato quello che abbiamo detto dall’inizio, è tutto dentro la testa".