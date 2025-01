Jannik Sinner, troppo caldo in Australia? Ecco le nuove regole

09 gennaio 2025 a

a

a

Bissare il successo non sarà per nulla facile, specie col rischio di un tabellone che potrebbe vederlo contro Novak Djokovic ai quarti e contro Carlos Alcaraz in semifinale. Jannik Sinner è pronto agli Australian Open a Melbourne, dove arriva senza aver svolto esibizioni. Come riportato su La Stampa, dovrà fare i conti anche con il clima, che può raggiungere temperature da 45 gradi gradi fissi o da maglioncino di lana in caso di freddo. Lo sa anche Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik Sinner, che martedì ad Adelaide si è sentita male in campo e ha dovuto abbandonare il match contro la svizzera Bencic. Andando indietro nel tempo si è visto Djokovic friggere un uovo sul campo (nel 2014), giocatori costretti a respirare con un inalatore (Tomic nel 2020, quando al caldo si aggiunsero gli incendi), tennisti collassati (Alizé Cornet nel 2018) o in preda alle allucinazioni come il canadese Frank Dancevic.

Il tetto sul centrale c’è dal 1988, quando il torneo traslocò da Kooyong a Melbourne Park, prima che venissero costruiti altri due tetti. Dal 1998 è stato introdotto, e poi modificato, l’Extreme Heat Protocol (EHP), un procedimento che tiene conto di quattro parametri: temperatura, umidità, velocità del vento e calore irradiato. Un algoritmo li combina e quando sulla Heat Stress Scale, la scala dello stress termico, si arriva al livello 3 compaiono gli asciugamani ghiacciati. Al 4 scattano 10 minuti di pausa fra un set e l’altro, al 5, il più alto, i match che non si disputano sotto il tetto (con l’aria condizionata) vengono sospesi o iniziano proprio.

Anna Kalinskaya, l'incubo-Mirra Andreeva: tam-tam nel circuito, cosa può accadere

Dopo un inverno caldissimo, da 41 gradi, le previsioni per le prossime settimane sembrano non destare preoccupazione. Jannik è arrivato in Australia con una temperatura di 40 gradi: “Ho l’impressione che farà più caldo dell’anno scorso", ha detto con preoccupazione. Il tempo lo dirà, nel frattempo ci sono le acque dello Yarra in cui tuffarsi, come fece Courier. Ma occhio a coccodrilli e serpenti.