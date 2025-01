Kyrgios subito infortunato: per il "nemico di Sinner" finisce malissimo?

A. V. 09 gennaio 2025 a

a

a

È in forse la partecipazione di Nick Kyrgios, il grande “avversario” di Jannik Sinner, agli Australian Open, lo Slam che apre l’anno solare del tennis mondiale. L’australiano ha fatto sapere tramite i suoi social di aver riportato «una distrazione addominale di primo grado», rilevata dagli ultrasuoni.

«Ora riposerò - scrive Kyrgios, che ha già dovuto rinunciare al match contro Djokovic a Brisbane - e farò di tutto per essere a posto per gli Aus Open». Il direttore del torneo, Craig Tiley, si è detto certo che l’australiano, che non gioca un torneo del circuito magiore da due anni, sarà comunque in campo a Melbourne. Il tennista era stato ammesso grazie ad una wild card.

Sinner tace, la Swiatek no: "Come mi hanno trattato", demolito Nick Kyrgios

Kyrgios, noto per le sue intemperanze verbali dentro e fuori dal campo, é da tempo fermo per una serie di infortuni. In diverse occasioni, ha attaccato duramente e direttamente Sinner per la vicenda doping che riguarda il numero 1 del mondo. E al di là infatti del recente tentativo sia in singolare che in doppio al torneo di Brisbane settimana scorsa, l’ultima sua partita ufficiale risale al torneo di Stoccarda del giugno del 2023 e la penultima al torneo di Tokyo del 2022.

In sostanza l’australiano è fermo ormai da più di due anni e questo Australian Open 2025 sarebbe il suo primo slam da US Open 2022, dove si fermò ai quarti di finale perdendo contro il russo Karen Khachanov.

Jannik Sinner e quel boato in Australia: che umiliazione per Nick Kyrgios

Nella lista dei partecipanti mancherà anche Sara Errani. La veterana azzurra, 28 anni ad aprile, puntava alla 12esima partecipazione al primo slam stagionale, ma al secondo turno delle qualificazioni è stata eliminata dalla ceca Brenda Fruhvirtova, 18 anni ad aprile.