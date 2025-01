Sinner, la "bastonata" di Boris Becker: "Negativo per il tennis"

Roberto Tortora 09 gennaio 2025 a

a

a

Non bastava Nick Kyrgios e la sua battaglia anti-Sinner, ora ci si mette anche un’icona del tennis mondiale come Boris Becker per gettare fango sul tennista altoatesino e sulla polacca Iga Swiatek.

Becker, intervistato da Eurosport prima dell’inizio degli Australian Open, ha parlato di immagine dello sport macchiata: “Si, è negativo per il tennis. Bisogna trovare una soluzione sensata affinché ciò non accada di nuovo. Se due dei migliori professionisti del nostro sport sono coinvolti, allora è dannoso. Questo innegabilmente offusca la nostra immagine”.

Sinner tace, la Swiatek no: "Come mi hanno trattato", demolito Nick Kyrgios

È chiaro che le sue dichiarazioni facciano scalpore, perché Sinner è il detentore del titolo australiano e la Swiatek una delle candidate principali alla vittoria femminile finale. E, se la polacca è stata sospesa per un mese dopo un test positivo alla trimetazidina, l’ITIA ha invece assolto Sinner dopo averlo trovato positivo per due volte a marzo 2024 per bassi livelli dell’agente anabolizzante Clostebol.

Il torneo era quello di Indian Wells. È stato provato che la sostanza è entrata accidentalmente nel suo corpo tramite un prodotto da banco che il suo fisioterapista aveva usato per curare una piccola ferita sulla sua mano. Ma ciò non ha placato la sete di giustizia della Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, che ha fatto ricorso presso la Corte arbitrale dello sport (Tas) lo scorso settembre, chiedendo una sospensione.

Kalinskaya e Sinner? Kyrgios, orrore sessuale: parole volgarissime per umiliarli | Guarda

Anche la Swiatek ha parlato di “contaminazione”, affermando che il contatto con la sostanza dopante era stato causato dalla contaminazione di un medicinale che stava usando. Nel frattempo, in questi mesi, Nick Kyrgios si è scatenato sui social gettando ogni tipo di fango possibile sulle due figure, in particolare sul nostro campione, e ha trovato appoggio in Novak Djokovic e Simona Halep, quest’ultima che ha già scontato in carriera una squalifica per doping e che ha parlato di disparità di trattamento.