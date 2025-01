Australian Open, Sinner contro Jarry al primo turno. Kyrgios a pezzi: chi pesca al sorteggio

09 gennaio 2025 a

Il campione in carica Jannik Sinner affronterà il cileno Nicolas Jarry nel primo turno del singolare maschile dell'Australian Open 2025. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi 9 gennaio a Melbourne. L'azzurro, numero 1 del mondo sfiderà il numero 34 del ranking, con cui ha giocato 2 volte in carriera.

Buone notizie dal tabellone: nella parte bassa se la vedranno il n.2 del mondo Alexander Zverev (esordio contro la wild card Lucas Pouille, e al terzo turno possibile scontro con Nick Kyrgios), il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che potrebbero incontrarsi già nei quarti di finale. Per Sinner, insomma, almeno sulla carta la strada verso la finale sempre più agevole di quella dei suoi principali sfidanti. Grande delusione per Kyrgios, che da mesi insulta Sinner per il caso doping e che addirittura sognava un incrocio australiano per mettergli contro tutto il pubblico. Unico faccia a faccia possibile, a questo punto, in finale: servirà un miracolo, di Kick ovviamente, che è pure già infortunato.

Nella parte alta del tabellone, l'azzurro nei quarti potrebbe trovare la testa di serie n.8 Alex De Minaur, idolo di casa. Il secondo quarto in teoria dovrebbe risolversi con una sfida tra il n.4 e il n.5 del seeding, Taylor Fritz e Daniil Medvedev ma molta è la curiosità che accompagna il debutto del russo, tre volte finalista a Melbourne e fresco papà per la seconda volta. Questi gli ipotetici ottavi di finale: (1) Sinner-(13) Rune, (11) Tsitsipas-(8) De Minaur, (4) Fritz-(16) Musetti, (9) Rublev-(5) Medvedev, (7) Djokovic-(10) Dimitrov, (15) Draper-(3) Alcaraz, (6) Ruud-(12) Paul, (14) Humbert-(2) Zverev.

Il bilancio dei precedenti tra Sinner e Jarry è 1-1: Jannik, battuto sull'erba di 's-Hertogenbosch nel 2019, si è imposto sul cemento di Pechino nel 2024. Al secondo turno il 23enne altoatesino potrebbe trovare uno tra la wild card Tristan Schoolkate o il giapponese Taro Daniel. Al terzo turno si prospetta il derby con Flavio Cobolli.

Gli altri azzurri: spicca il derby al primo turno tra Musetti, testa di serie numero 16, e Matteo Arnaldi. Cobolli debutta contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry mentre Matteo Berrettini se la vede col britannico Cameron Norrie. Lorenzo Sonego attende un qualificato, mentre Luciano Darderi è abbinato allo spagnolo Pedro Martinez. Servirà un'impresa a Fabio Fognini contro Grigor Dimitrov, mentre Luca Nardi cerca la vittoria contro il canadese Gabriel Diallo.