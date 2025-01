Anna Kalinskaya, clamoroso: le foto con Nick Kyrgios fanno impazzire gli Australian Open

10 gennaio 2025 a

Jannik Sinner, Nick Kyrgios e Anna Kalinskaya. Tutti nello stesso posto, in Australia per giocarsi il primo grande Slam della stagione tennistica. "Il triangolo no, non l'avevo considerato", diceva Renato Zero. E se non è proprio un triangolo, ci assomiglia tantissimo. Già, perché tra la russa e l'azzurro le cose non stanno andando nei migliori dei modi. I due sono in crisi dallo scorso novembre, quando lei non lo ha seguito durante le Atp Finals di Torino. La tennista ha preferito volare a Miami per godersi qualche giorno di relax con le amiche. Lui, invece, ha continuato a vincere e convincere. Poi, le vacanze di Natale da separati. Non proprio la più rosea delle situazioni.

Ma con l'inizio di gennaio è arrivato il tempo di tornare in campo. E la prima grande occasione sono proprio gli Australian Open. Sinner e Kalinskaya si sono già incrociati. Anche se il primo approccio non è stato dei migliori. Un saluto veloce, freddo e imbarazzante. Come è prassi quando si incrocia per strada un ex fidanzato. Ma in Australia c'è anche Nick Kyrgios, che ha avuto una storia d'amore proprio con la Kalinskaya.

Anna Kalinskaya e Nick Kyrgios si sono incrociati nei corridoi di Melbourne. Ma tra i due c'è il gelo polare. Il motivo? Non scorre di certo buon sangue. Sui social stanno circolando dei video che mostrano Kalinskaya mentre fulmina con gli occhi il 29enne. Neanche un saluto: la russa tira dritoo pr la sua strada. A quel punto Nick Kyrgios si volta e le dà le spalle.