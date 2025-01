Jannik Sinner, durissimo sfogo di Novak Djokovic: "Volevo umiliarlo? Spazzatura"

12 gennaio 2025 a

Durante la conferenza stampa inaugurale degli Australian Open, Novak Djokovic risponde al fuoco. Non solo ha affrontato il caso del presunto avvelenamento subito in Australia nel 2022, ma anche una questione che ha suscitato curiosità e polemiche negli ultimi giorni: il suo commento su Jannik Sinner. Un episodio che il campione serbo non ha esitato a definire "spazzatura".

Tutto è nato da un’intervista rilasciata da Djokovic a GQ, in cui gli era stato chiesto di associare una parola ai nomi di alcuni big del tennis. "Eleganza" per Roger Federer, "Tenacia" per Rafael Nadal, "Carisma" per Carlos Alcaraz, e per Jannik Sinner? La risposta di Djokovic è stata: "Sciare". Un termine che ha sorpreso molti, poiché non legato direttamente al tennis, alimentando speculazioni sul significato e interpretazioni che hanno fatto il giro del web.

Nole, molto irritato, ha voluto chiarire la questione una volta per tutte, ridimensionando l'accaduto e criticando le reazioni fuori luogo ed ipertrofiche: "Ho visto sui social che tutto è stato trasformato in un dramma, o in una storia, come se l'avessi umiliato o gli avessi intenzionalmente mostrato mancanza di rispetto. È ridicolo". Parole chiarissime insomma, in pieno stile-Djokovic.

Il super-campione serbo ha spiegato anche il motivo dietro quella particolare associazione: "Era una di quelle interviste tipo quiz, in cui devi pensare a qualcosa in un secondo. È venuto fuori il nome di Sinner e ho avuto questa immagine nella mia testa di lui che sciava, perché ho visto che stava sciando da qualche parte. Inoltre, noi due parliamo sempre di sci, di come scieremo insieme ed eccetera eccetera...", ha rimarcato.

Novak Djokovic ha infine ribadito che non c’era alcuna intenzione di offendere Sinner, ma al contrario nutre grande stima per il giovane tennista italiano: "Ecco perché ho detto ‘sci', non perché non rispetti i suoi successi nel tennis, al contrario. È chiaro come il sole che il modo in cui sta dominando è degno di ogni elogio, sia il suo stile di gioco che il livello di gioco. Ha tutti gli attributi che ho menzionato in altri (Federer, Nadal, Alcaraz, ndr), e ora la gente fa sembrare che gli manchi di rispetto. Spazzatura", ha concluso. Caso chiuso. Anzi, mai aperto.