Sinner batte Jarry, subito battaglia agli Australian Open: ecco il punto "sovrannaturale" contro il cileno

Parte bene la difesa del titolo di Jannik Sinner agli Australian Open. Al debutto sul cemento di Melbourne l'azzurro numero 1 al mondo e campione in carica sconfigge in 3 set l'ostico cileno Nicolas Jarry, numero 36 del ranking Atp, non senza soffrire. E proprio per questo, l'aver vinto una partita che per due set è stata una battaglia colpo su colpo, le indicazioni per l'altoatesino sono più che positive.

Al primo turno, il 23enne di San Candido vince con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) 6-1, maturato dopo due ore e 42 minuti di gioco. Nei primi due set, nessuno dei giocatori in campo è riuscito a piazzare un break a conferma dell'estremo equilibrio. Per Jarry, forse, il miglior tennis da lui giocato fin qui in carriera.

"Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set - ha detto a caldo Jannik -. Dell'Australia mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall'altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto". "Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona - ha aggiunto poi il fuoriclasse azzurro -. L'anno scorso è stato bellissimo ma credo di essere sempre lo stesso. Ho il team migliore del mondo con me".

La prima sorpresa nel tabellone maschile arriva invece dal ko del finalista 2023 Stefanos Tsitsipas, eliminato dal giovane americano Alex Michelsen. Tra le donne, una Lucia Bronzetti in versione deluxe ha sconfitto Vika Azarenka 6-2, 7-6(2). Fuori invece Elisabetta Cocciaretto, numero 56 WTA, sconfitta 7-6(4), 6-4 dalla russa Diana Shnaider, numero 13 del ranking e 12 del seeding dopo aver mancato due set point nel primo parziale. Sulla Kia Arena Bronzetti, 76esima al mondo, ha superato per la quarta volta il primo turno in uno Slam grazie al successo in due set su Azarenka, 24 del ranking e 21 del seeding, trionfatrice due volte a Melbourne (2012 e 2013) ma capace di arrivare di nuovo in semifinale due anni fa.