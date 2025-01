Matteo Berrettini, le 5 misteriose parole: cosa ha scritto sulla telecamera dopo la vittoria

14 gennaio 2025 a

Una vittoria convincente, reagendo a un set di svantaggio contro l’inglese Cameron Norrie. Ha iniziato il 2025 con il piede giusto Matteo Berrettini, che nel primo turno degli attuali Australian Open ha chiuso per 3-1 contro il rivale. Una vittoria arrivata in 2 ore e 56 minuti, perdendo il primo set, reagendo nel secondo e poi travolgendo l'avversario in quelli successivi, per un complessivo di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Il prossimo match è ancor più insidioso, contro il danese Holger Rune. E al momento dell’autografo sul vetrino di fronte alla telecamera — rituale che il vincitore fa sempre al termine di un match — ha scritto una simpatica frase: "Ora puoi andare a dormire".

Un modo di scherzare, un messaggio diretto ai suoi fan connazionali rimasti svegli in tarda notte per vedere la sfida con lui al centro. Un piccolo saluto a chi si trova dall’altra parte del mondo, ripagando chi ha assistito al suo match in diretta con una prestazione convincente, confermando il buon stato di forma visto nella vittoria di fine novembre in Coppa Davis a Malaga: "È passato tanto tempo dalla mia ultima vittoria qui — ha ammesso a fine gara ai microfoni dell’Australian Open TV — l'anno scorso ho dovuto guardare il torneo da casa e non è stato facile. Con Norrie avevo giocato una volta sull'erba al Queen's, non è mai facile giocare contro un mancino, mi ricordo molto bene la sconfitta qui in semifinale (nel 2022 ndr) contro un ‘certo mancino' qualche anno fa. Sì, Rafa. Lo salutiamo, ci manca”. Ora la sfida contro Rune, i quali precedenti sorridono al rivale: tre vittorie su quattro in passato, unica vittoria dell’italiano a Indian Wells 2022.

L'URLO DI MATTEO



Tutta la gioia di Berrettini al termine del match d'apertura contro Norrie #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2025 #Tennis #AustralianOpen #Berrettini #Norrie pic.twitter.com/2nS9oTSMCn

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 14, 2025