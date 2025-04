Matteo Berrettini, "è finita peggio": distrutto dopo il ko con Musetti

Più del piede, a Matteo Berrettini ha fatto male la testa. Al Masters 1000 di Montecarlo, il Martello romano è uscito male contro Lorenzo Musetti, con il carrarino che ha vinto in scioltezza il derby italiano con un doppio 6-3. Poco più di un'ora e mezza, forse il match per lui più semplice dei 3 fin qui disputati nel Principato. E questo spiega molto, così come le parole dello stesso Berrettini a caldo, stravolto fisicamente.

"Non è il piede che mi ha fatto sbagliare, Mi fa male, ma non è quello. È solo un fastidio che non mi aspettavo di dover affrontare - le parole di Berrettini dopo l'incontro con Musetti - gli errori non sono arrivati da quello. È stata una giornata no in tanti sensi, bisogna fare i complimenti a Lorenzo che ha giocato una partita molto solida tenendomi sempre lontano dal campo. Ho iniziato male e finito peggio. È stata una partita no sia di testa che per i colpi, in tutto. Mi dispiace perché ci tenevo a godermela un po' di più, ma è andata così. Niente da fare, voltiamo pagina".