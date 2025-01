Jannik Sinner si allena e spunta "John": commozione sul campo da tennis

16 gennaio 2025 a

Il prossimo impegno per Jannik Sinner è quello contro l’australiano Tristan Schoolkate. Non insormontabile l’avversario, considerando che occupa la posizione numero 173 del ranking, ma che comunque avrà la spinta del pubblico di casa, abbastanza focoso e a tratti fastidioso per rumore tra un punto e l’altro. Jannik si concentra sul match in programma domani, giovedì 16 gennaio, alle 9 italiane, e intanto, nella giornata di martedì, è sceso in campo guidato con i fidi allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill, anche lui un altro australiano, per preparare la prossima sfida.

Durante la sessione in campo, però, c'è tempo anche per qualche momento di leggerezza. Cahill, infatti, ha fatto entrare in campo il padre John, 84enne ex giocatore di football, che si è fermato in campo per salutarlo e per scambiare due chiacchierare. Un momento sicuramente emozionante sia per il padre dell'allenatore sia per il numero uno, che non ha nascosto il sorriso quando c’è stato da incontrarlo.

Insomma, un momento per staccare in giornate di grande concentrazione, che va assolutamente mantenuta in campo per continuare il cammino verso la finale, dove il nome dell’avversario sarà di grande livello molto probabilmente: Carlos Alcaraz — che ha appena annientato il giapponese Nishioka con una grande prova di forza (6-0 6-1 6-4) — Novak Djokovic (6-1 6-7 6-3 6-2 con un pizzico di fatica sul portoghese Faria) o Sasha Zverev, in gioco contro lo spagnolo Martinez ma verso un comodo 3-0 per set.