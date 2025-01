Nick Kyrgios umiliato da Adriano Panatta: "C'è una nuova categoria di tennisti..."

17 gennaio 2025 a

Procede la marcia di Jannik Sinner agli Australian Open: al secondo turno, pur tra qualche difficoltà nel primo set, ha battuto Tristan Schoolkate, giocatore australiano e che, dunque, se la giocava in casa. E Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, ha voluto scrivere una lettera aperta a Sinner, pubblicata sul Corriere della Sera. Un messaggio carico di affetto e umanità, quasi un consiglio paterno, in cui l’ex campione non manca di tirare qualche stoccata agli avversari più critici del giovane altoatesino, in particolare a Nick Kyrgios.

Con un incipit significativo, Panatta si rivolge direttamente al ragazzo di San Candido, sottolineando la forza e la determinazione con cui sta affrontando le difficoltà dentro e fuori dal campo: “La chiamano pressione, ma che vuoi farci? Tu la conosci bene, è da un anno che ci convivi. E continui a vincere, che è una gran bella risposta a chi questa storia la sta tirando per le lunghe malgrado tu sia stato già assolto, e alla nuova categoria dei tennisti influencer che ne approfittano con grande cattivo gusto per strappare qualche like in più". E ogni riferimento a Nick Kyrgios, ovviamente, non è puramente casuale.

Il giocatore australiano, infatti, negli ultimi mesi ha sfruttato i social per alimentare polemiche legate al caso doping di Sinner, tra insulti e menzogne contro il numero 1 al mondo. Ironia della sorte, Kyrgios è già uscito di scena dagli Australian Open, eliminato al primo turno sia in singolare che in doppio, mentre Sinner continua la sua corsa. Già, Nick ha rimediato una figuraccia a tutto tondo, condita - nel singolare - dalla solita razione di sceneggiate in campo e insulti all'arbitro.

Nella lettera aperta, Panatta non si limita a lanciare frecciatine, ma offre anche un messaggio di speranza e un consiglio al tennista italiano: “Caro Jannik, più vinci più questo processo, se dovesse risolversi in una condanna, sembrerà ingiusto. Per cui ti posso chiedere solo di continuare a vincere. Agli Australian Open hai anche un buon tabellone, approfittane. Tieni sempre duro. Noi tutti facciamo il tifo per te”, ha concluso Adriano Panatta.