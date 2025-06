Milan, 2 nuovi nomi e pesantissimi: chi può arrivare

Non è escluso che nell’operazione possa essere inserito Malick Thiaw , difensore stimato in Germania, soprattutto durante l’era Xabi Alonso . Accanto a Xhaka potrebbe esserci Modric, pronto a portare la sua immensa esperienza al servizio della squadra.

Un nuovo ciclo, quello che si prepara a inaugurare il Milan di Massimiliano Allegri . Secondo Il Giorno, gli obiettivi per il centrocampo sono Granit Xhaka e Luka Modric . Il secondo svolgerà le visite mediche con i rossoneri dopo il Mondiale per Club , il primo è un obiettivo dichiarato della società. Secondo il quotidiano, il mediano svizzero del Bayer Leverkusen avrebbe già dato il proprio consenso, ora resta da definire l’intesa economica tra i due club, con una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro .

Ma il futuro del Milan non si costruisce solo con i veterani. Dopo la deludente stagione del Milan Futuro , retrocesso in Serie D, la dirigenza è chiamata a rilanciare un progetto giovane e ambizioso. Su questo fronte, riflettori puntati su Francesco Camarda , Mattia Liberali e Davide Bartesaghi : tre talenti sui quali bisognerà capire quale potrà davvero affermarsi ai massimi livelli, proprio come accadeva ai tempi delle grandi squadre rossonere a forte trazione italiana.

Il club, però, guarda anche oltre i confini nazionali. È in fase avanzata la trattativa per Kevin Pasalic, promettente difensore bosniaco classe 2007 del Norrköping, un centrale di 195 centimetri con spiccate doti fisiche e capacità di lettura del gioco. E piace molto Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille, anche lui dello stesso anno: talento precoce, già osservato dai principali club europei per tecnica, visione e temperamento. Allegri e il d.s. Tare vedono in lui un profilo ideale per il gioco dinamico che intendono proporre.