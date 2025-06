Affari Tuoi, Graziano fa piangere tutti: "Come ho iniziato"

Nella puntata di Affari Tuoi del 16 giugno, il protagonista è Graziano , venditore ambulante di arrosticini da Atri, Abruzzo, accompagnato dalla moglie Melinda. Graziano ha raccontato a Stefano De Martino la sua storia: dopo 22 anni in fabbrica, senza arrivare a fine mese, ha deciso di cambiare vita, avviando un’attività di vendita di arrosticini. Senza possibilità di ottenere un prestito, ha usato l’auto del suocero per iniziare, riuscendo poi a comprarne due e a restituire la macchina. La coppia, con due figli, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia.

La partita inizia bene: Graziano apre il pacco da 0 euro, festeggiando con il ballo su Anema e Core. Elimina poi 5, 100, 200, 500 e 20.000 euro. Il Dottore offre 41.000 euro, ma Graziano rifiuta, puntando su un tabellone ancora ricco. Prosegue eliminando 10.000 euro, una bottiglia di Montepulciano e 200.000 euro. Rifiuta un cambio di pacco e continua, ma la fortuna gira: escono 30.000, 50.000 e 300.000 euro. Il Dottore offre 20.000 euro, rifiutati, e Graziano elimina 5.000 euro. Accetta poi un cambio, passando dal pacco 11 (con 100.000 euro) al 13. Elimina 75.000, 20 e 15.000 euro, arrivando alla Regione Fortunata. Sceglie Puglia per 100.000 euro e Lombardia per 50.000, ma non indovina: la coppia torna a casa a mani vuote.