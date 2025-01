Sinner, "alla faccia di Kyrgios": occhio alla maglietta, dettaglio clamoroso a Melbourne

18 gennaio 2025 a

Alla faccia della Wada, del Tas di Losanna e pure di Nick Kyrgios. Se c'è qualcuno che ha fiducia cieca e illimitata in Jannik Sinner è la Nike, che ha deciso di puntare sull'altoatesino numero 1 al mondo come il suo uomo-immagine nel tennis.

C'è un dettaglio che non è passato inosservato agli Australian Open ed è il nuovo look sfoggiato dalla volpe di San Candido. Non uno, ma due: "Night and Day", come si dice in gergo. Nike ha preparato per lui un completo per le partite che si giocano di giorno e un kit per le notturne, con aggiunta di scarpe personalizzate. Un buon auspicio, in una stagione appesa alla sentenza del 16 e 17 aprile sul caso Clostebol.

Il completo "mattutino" è bianco con strisce gialle sui fianchi. Per i match serali il kit diventa completamente giallo (che non è risultato particolarmente gradito ai tifosi che seguono le partite di casa, almeno a giudicare dai commenti critici su X). Il definitivo passaggio di consegne dall'era dei Big Three a quella dell'italiano è sintetizzata da un particolare statistico: l'ultima volta che Nike aveva supportato un suo giocatore con tanto dispendio di energie era stata nel 2014, con Roger Federer in persona. Difficile pensare che sia solo un caso. Nel mondo degli affari, è difficile infatti pensare a semplici "coincidenze".